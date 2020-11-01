АЭК принимал ОФИ в рамках 7-го тура чемпионата Греции. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Чемпионат Греции, 7-й тур

АЕК – ОФИ – 2:1

Голы: Неделчару, 34, Шахов, 74 – Стуржеон, 6

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Игроки ОФИ неожиданно открыли счет на стартовых минутах, но еще до перерыва хозяева выровняли положение.

Во втором тайме АЕК дожал соперника усилиями Евгения Шахова. Для 29-летнего украинского хавбека это дебютный гол за греческий клуб. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев, которые поднялись на третью строчку турнирной таблицы, ОФИ – 10-й.

Напомним, уже в четверг, 5 ноября, Заря будет принимать АЕК в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы.

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