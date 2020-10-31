Матч, как и онлайн-трансляция Кротоне – Аталанта, стартует в 16:00. "Богиня" гостит в абсолютно худшей команды старта сезона. Может ли быть лучше сценарий, чтобы прервать серию из двух поражений? В истории противостояния "акулы" побеждали только 1 раз из 8. Уже за первые 8 минут Муриель потерял 2 супермомента. Сначала центральный защитник Толои вывел его под углом на свидание с голкипером – мимо, это еще можно понять. А потом Малиновский, который впервые за месяц вышел в стартовом составе Аталанты, блестяще разрезал линии и вывел колумбийца на одинокого Кордаза по центру – сейв последнего. Между этими моментами втиснулся роскошный проход защитника сборной Польши Рецы. Дальний выстрел просвистел рядом со штангой.

Кротоне – Аталанта: онлайн-трансляция матча Серии А – Малиновский в основе впервые за 6 игр

Хавбек сборной Украины еще пару раз подходил под острые передачи, поэтому не удивительно, что именно наш №18 отдал голевой пас. Очередная передача за спины защитникам, и здесь уже Муриель спокойно разобрался. На 28-й сам Малиновский расшатал соперников, но минимально промазал. Фройлер легко перехватил мяч и отдал на Муриеля - дубль колумбийского резервиста. Кротоне ответил голом, который стал следствием подарка обороны бергамасков, которая банально расступилась перед экс-форвардом сборной Нигерии Сими. Малиновский еще несколько раз обострял ситуацию финтами и зрячими передачами.

Кротоне – Аталанта: Малиновский отдал голевой пас – смотрите видео

В итоге Руслан за 1 тайм минимально уступает оценке только Муриелю. Украинец, который играет на несколько непривычной позиции правого инсайда, создал 3 минуты и выиграл 5 единоборств с 7, дважды обыгрывал соперников на дриблинга.