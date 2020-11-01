Коньяспор принимал Истанбул Башакшехир в рамках 7-го тура чемпионата Турции. Читайте отчет на Футбол 24.

Турецкая Суперлига, 7-й тур

Коньяспор – Истанбул Башакшехир – 1:2

Голы: Кравец, 70 – Евтович, 45, (аг.), Алексич, 58

Нереализованный пенальти: Скубиц, 21 (К)

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Коньяспор имел роскошный шанс открыть счет, но хозяева не смогли реализовать пенальти, зато отличились гости в конце первого тайма.

После перерыва Истанбул удвоил преимущество. Украинский форвард Коньяспора Артем Кравец сумел отквитать один гол, однако хозяевам не удалось вырвать даже ничью.

После 7-ми туров Суперлиги Истанбул Башакшехир расположился на 7-й строчке, Коньяспор – 16-й.

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