Донецкий Олимпик, как и остальные украинские клубы, подводит итоги 2020 года.

Олимпик определил лучшего игрока 2020 года. Им стал иранский форвард Захедитабар Шахаб, сообщает официальный сайт клуба.

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К слову, 25-летний Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах.

Напомним, иранец перебрался в донецкий клуб в августе 2019-го. За это время он успел провести 36 поединков в футболке Олимпика во всех турнирах.

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