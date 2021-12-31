Шахаб признан лучшим игроком года в Олимпике
09:53 - Читати українською
Донецкий Олимпик, как и остальные украинские клубы, подводит итоги 2020 года.
Олимпик определил лучшего игрока 2020 года. Им стал иранский форвард Захедитабар Шахаб, сообщает официальный сайт клуба.
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К слову, 25-летний Шахаб стал лучшим бомбардиром первой половины сезона УПЛ – на его счету 8 точных ударов в 11 матчах.
Напомним, иранец перебрался в донецкий клуб в августе 2019-го. За это время он успел провести 36 поединков в футболке Олимпика во всех турнирах.
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