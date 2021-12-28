Лучшего бомбардира УПЛ сватают в именитые клубы после 8 голов в 11 матчах.

Олимпик имеет предложения по Шахабу, его трансфер может быть полезным для нас, – Климовский

"Трудно сказать. Мне кажется, что ему лучше подошло бы киевское Динамо как минимум из-за фактора Луческу. С его приходом стиль игры изменился и еще будет меняться, когда придут новые футболисты. Шахаб ориентирован ближе к стилю игры Мирчи Луческу", – пояснил Санжар в интервью Брутальному футболу.

Добавим, что контракт Шахаба с Олимпиком рассчитан до лета 2021 года. Цена за Transfermarkt – 500 тысяч евро.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі