Донецький Олімпік, як і решта українських клубів, підбиває підсумки 2020 року.

Олімпік визначив найкращого гравця 2020 року. Ним став іранський форвард Захедітабар Шахаб, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До слова, 25-річний Шахаб став найкращим бомбардиром першої половини сезону УПЛ – на його рахунку 8 точних ударів в 11 матчах.

Нагадаємо, іранець перебрався в донецький клуб у серпні 2019-го. За цей час він встиг провести 36 поєдинків у футболці Олімпіка у всіх турнірах.

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