Гельзин: Незаменимых людей нет – альтернативу Шахабу мы нашли
Президент Олимпика Владислав Гельзин прокомментировал ситуацию по иранскому форварду команды Захедитабару Шахабу.
"Есть простой путь. Если Заря хочет нашего игрока, то правильно было бы выйти на нас, и мы бы нашли нужные точки соприкосновения. Но соглашение было подписано у нас за спиной.
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Мы предложили еще один способ – дали им вариант предложения, которое нам сделал другой клуб по Шахабу за меньшие деньги. Пожалуйста, делайте, нам не надо больше, но ведите себя солидно. Пока ждем от них ответа.
Шахаб и дальше в дубле и не сильно настроен работать с прежней отдачей. Он хочет в Зарю, что ж – его право. В то же время, незаменимых людей нет. Мы уже подписали форварда, Тадеуса Нкенга, который сегодня полностью устраивает тренерский штаб: он выполняет большой объем работы, у него хорошая скорость. Парень перспективный. И при этом очень хочет играть за Олимпик", – сказал Гельзин в комментарии изданию Footboom.
Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.
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