"Есть простой путь. Если Заря хочет нашего игрока, то правильно было бы выйти на нас, и мы бы нашли нужные точки соприкосновения. Но соглашение было подписано у нас за спиной.

Шахаб на фоне разговоров о трансфере в Зарю сменил агента – уже есть выгодное предложение из Европы

Мы предложили еще один способ – дали им вариант предложения, которое нам сделал другой клуб по Шахабу за меньшие деньги. Пожалуйста, делайте, нам не надо больше, но ведите себя солидно. Пока ждем от них ответа.

Шахаб и дальше в дубле и не сильно настроен работать с прежней отдачей. Он хочет в Зарю, что ж – его право. В то же время, незаменимых людей нет. Мы уже подписали форварда, Тадеуса Нкенга, который сегодня полностью устраивает тренерский штаб: он выполняет большой объем работы, у него хорошая скорость. Парень перспективный. И при этом очень хочет играть за Олимпик", – сказал Гельзин в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком рассчитано до лета этого года. Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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