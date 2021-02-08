Екс-форвард донецького Олімпіка Захедітабар Шахаб став гравцем Зорі, повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Гельзін: Незамінних людей немає – альтернативу Шахабу ми знайшли

25-річний футболіст підписав з "мужиками" контракт терміном на чотири роки. Сума угоди не повідомляється, однак раніше президент Олімпіка Владислав Гельзін зізнався, що домовився з власником Зорі Євгеном Геллером про компенсацію у розмірі 365 тисяч доларів.

Нагадаємо, Шахаб разом з Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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