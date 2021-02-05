"Олимпик договорился с Зарей о переходе Шахаба. Скорее всего, этот трансфер состоится сегодня. Мы решили все нюансы с президентом луганского клуба Геллером.

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Взяли дело под свой контроль и нашли точки соприкосновения. Олимпик получит за Шахаба 365 тысяч долларов", – сказал Гельзин в комментарии изданию FootBoom.

Напомним, Захедитабар уже давно не тренировался с основой Олимпика. Форварда перевели в дубль на фоне слухов о подписании предварительного контракта с Зарей. Соглашение нападающего с Олимпиком было рассчитано до лета этого года. Руководство донецкой команды не хотело отпускать иранца просто так и ждало официального предложения от "мужиков". Transfermarkt оценивает игрока в 900 тысяч евро. К слову, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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