Кандидат в сборную Украины продолжает приятно удивлять за 4 месяца до старта Евро-2020. Марьян Швед снова отметился голом за Мехелен – 3 февраля бывший вингер Карпат записал в свой актив забитый мяч в Кубке Бельгии, который стал для него дебютным в турнире. Украинец получил мяч перед штрафной, качнул защитника и ударом в противоход голкиперу поразил ближний угол ворот. Мехелен обыграл РВДМ со счетом 2:0 и вышел в 1/8 финала. Отличный подарок для Вутера Вранкена, который вчера отпраздновал день рождения – наставнику Мехелена исполнилось 42.

Marian Shved vs RWDM- 03/02/21 ️ pic.twitter.com/m2OteEtEf9 — Celtic Loan Highlights (@celtic_loanvids) February 3, 2021

Это четвертый гол Шведа в футболке Мехелена, причем все были забиты в последние полтора месяца. Марьян во вчерашней игре мог записать в свой актив еще одно результативное действие – украинец в дебюте матча претендовал на пенальти, но рефери не решился назначить 11-метровый после падения Шведа в штрафной.

Украинец раззабивался очень вовремя для Мехелена. Команда, которая не так давно находилась в зоне вылета, сейчас только на 3 очка отстает от топ-8, которая дает право на плей-офф за путевку в Лигу Европы. Из последних десяти матчей Мехелен не выиграл только два, уступив Стандарду и сыграв вничью с Генком – претендентом на медали Лиги Жупиле. Именно возрождение Шведа, которого уже мало кто ждал, не в последнюю очередь и поспособствовало такому рывку "желто-красных".

Фред Вандербиест – ассистент главного тренера Мехелена – не скрывает удовлетворения от последних успехов Шведа. "Марьян – очень замкнутый парень, который уже несколько раз менял команды, а его адаптация в нашем клубе была очень тяжелой. В итоге это привело к определенному недопониманию между ним и остальной командой. Однако, сейчас мы находимся на правильном пути и очень рады, что все вместе отлично вышли из сложной ситуации. Начиная с декабря, Швед стал нашим новым активом на поле", – заявил тренер Мехелена.

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Но за украинца радуются не только в Мехелене. Возвращение лучшего образца Марьяна Шведа активно обсуждают и в Шотландии, из которой украинец перебрался в бельгийский клуб на сезон 2020/21. Контракт Шведа с Селтиком действует до 30 июня 2023-го – соответственно, летом вингер должен вернуться в лагерь "кельтов". При условии, что Мехелен не сможет выкупить футболиста, ведь такое право предусмотрено арендным соглашением.

Портал 67hailhail, специализирующийся на освещении новостей о Селтике, отметил большой прогресс вингера сборной Украины. "Швед вновь засиял в Бельгии", – с таким заголовком вышла статья, посвященная бывшему лидеру львовских Карпат. Автор материала в восторге от последних матчей Марьяна, который сумел вернуть доверие тренера и одноклубников, несмотря на сокрушительную критику, которая вылилась на украинца еще каких-то два месяца назад.

В сезоне 2019/20 наставник Селтика Нил Леннон тотально игнорировал украинца, предоставив ему мизерное игровое время (3 выхода на замену и суммарные 40 минут). Несмотря на это, Швед отличился одним голом в квалификации Лиги чемпионов. Теперь же команда из Глазго тотально проваливает сезон 2020/21 – позорное последнее место в группе Лиги Европы и колоссальное отставание от Рейнджерс в чемпионате фактически ставят крест на будущем Леннона на Селтик Парк. "Кельты" отстают от главного соперника на 23 очка с двумя матчами в запасе и близки к потере первого чемпионства за последние 10 лет. Провальные результаты и протесты фанатов против нынешнего наставника не оставляют сомнений, что в следующей кампании "зелено-белые" получат нового тренера.

В этом и заключается шанс Шведа. Новый менеджер, по мнению того же 67hailhail, должен дать Шведу вторую возможность закрепиться в составе шотландского гранда. "Нет ни одной причины, которая помешала бы вернуть его. Конечно, если Марьян сам готов к этому вызову. Очевидно, что Селтик – это все еще серьезный шаг вперед для Шведа, которому так и не дали шанса, несмотря на серьезные авансы", – заключает автор свои размышления о 23-летнем игроке.

Швед on fire – в Шотландии поражены последними успехами украинского футболиста. Celtsarehere – неофициальный блог о Селтике – тоже в восторге от формы Шведа. "Раньше казалось, что он лишний в Селтике, и начало аренды в Мехелене тоже было неудачным. Но сейчас он изменил свое отношение и демонстрирует, за что его раньше были рады видеть в футболке "кельтов". Нет сомнений, что Мехелен захочет сохранить украинца. Июнь станет определяющим для него", – говорится в материале.

Фанаты Селтика в соцсетях довольны перевоплощением украинца, который забил 3 гола в последних трех матчах. Поклонники "кельтов" надеются, что Мехелен не сможет выкупить техничного вингера по окончании сезона и надеются вновь увидеть Марьяна в Глазго. По их мнению, с новым тренером у Шведа появится шанс заявить о себе в зелено-белой футболке в сезоне 2021/22. Отдельные болельщики Селтика считают, что именно следующий год может стать годом Шведа. Команда требует серьезных изменений, а нынешняя форма Марьяна внушает открытый оптимизм.

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