Напомним, Захедитабара перевели в дубль на фоне слухов о подписанном предварительном контракте с Зарей. Луганчане якобы планируют подписать игрока на правах свободного агента после завершения сезона. Соглашение 25-летнего нападающего и Олимпика рассчитано до лета этого года.

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Похоже, иранец не планирует тратить полгода своей карьеры. Как стало известно "Футбол 24", Шахаб сменил агента, который будет представлять его интересы. Два дня назад его дела перебрал Эндо Османи, который живет в США и, соответственно, имеет хорошие рабочие связи с клубами МЛС и некоторыми командами Турции.

К форварду, который вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ, уже есть интерес из США. Однако, по нашей информации, самые выгодные условия для игрока и клуба предлагают в австрийском чемпионате. Олимпик имеет возможность заработать 200-250 тысяч евро на трансфере, а Шахаб будет зарабатывать около 350 тысяч евро за сезон.

Добавим, что иранец перебрался в Украину зимой 2019-го года. С тех пор Шахаб сыграл за Олимпик 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал 3 результативные передачи.

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