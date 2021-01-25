Нагадаємо, Захедітабара перевели в дубль на фоні чуток про підписаний попередній контракт із Зорею. Луганці нібито планують підписати гравця на правах вільного агента по завершенні сезону. Угода 25-річного нападника та Олімпіка розрахована до літа цього року.

Шахаб зізнався, який клуб би обрав між Шахтарем та Динамо

Схоже, іранець не планує марнувати півроку своєї кар'єри. Як стало відомо "Футбол 24", Шахаб змінив агента, який представлятиме його інтереси. Два дні тому його справи перебрав Ендо Османі, який живе у США і, відповідно, має хороші робочі зв'язки з клубами МЛС і деякими командами Туреччини.

До форварда, який разом із Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ, вже є інтерес зі США. Проте, за нашою інформацією, найвигідніші умови для гравця і клубу пропонують в австрійському чемпіонаті. Олімпік має можливість заробити 200-250 тисяч євро на трансфері, а Шахаб зароблятиме близько 350 тисяч євро за сезон.

Додамо, що іранець перебрався в Україну взимку 2019-го року. Відтоді Шахаб зіграв за Олімпік 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 14 голів та віддав 3 результативні передачі.

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