Шахаб признался, какой клуб бы выбрал между Шахтером и Динамо
08:00 - Читати українською
Нападающий Олимпика Захедитабар Шахаб разумно подходит к выбору места работы.
"Это два клуба с именем. Если бы вопрос ставился категорично, то пошел бы туда, где смог бы получить больше игровой практики и раскрыть свой потенциал.
Шахаб определился, где хотел бы продолжить карьеру
Поэтому при выборе дальнейшей команды прежде всего будет стоять вопрос, рассчитывают ли на меня как игрока основы", – цитирует Шахаба dynamo.kiev.ua.
Напомним, после своей высокой результативности в первой части УПЛ (8 голов за 11 матчей) иранец попал в круг интересов нескольких клубов, в частности на игрока претендует луганская Заря.
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