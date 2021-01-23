"Это два клуба с именем. Если бы вопрос ставился категорично, то пошел бы туда, где смог бы получить больше игровой практики и раскрыть свой потенциал.

Шахаб определился, где хотел бы продолжить карьеру

Поэтому при выборе дальнейшей команды прежде всего будет стоять вопрос, рассчитывают ли на меня как игрока основы", – цитирует Шахаба dynamo.kiev.ua.

Напомним, после своей высокой результативности в первой части УПЛ (8 голов за 11 матчей) иранец попал в круг интересов нескольких клубов, в частности на игрока претендует луганская Заря.

Що відбувається із Супрягою?