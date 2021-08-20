"Я еще в Турции сказал Селезнёву: "Жека, ты чего? Нет вопросов". Пару матчей посмотрел его сейчас, это его переполняет эмоционально. Уровень команды, все понятно, трудно. Таких команд, как Минай, мало в чемпионате, чтобы условно играть на равных.

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Главное, что есть цель. Пусть потихоньку идет к ней. Сколько здоровья хватит, столько пусть и пыхтит. Надо двигаться, пока здоровье позволяет. Я когда заканчивал карьеру, мне один гол оставался. И журналисты постоянно спрашивали меня: "Ну, когда?" Отвечал: "Успокойтесь, придет этот гол", – поделился Шацких в интервью YouTube-канала Миля.

Напомним, Максим Шацких делит с Сергеем Ребровым первую строчку в списке лучших бомбардиров чемпионатов Украины – 123 гола. У Евгения Селезнёва 116 результативных выстрелов.

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