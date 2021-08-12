"Конфликт с Селезневым? Не хочу это комментировать. Я парень адекватный, сейчас еду домой проводить время с семьей. У меня есть на что тратить время. Какой конфликт может быть?

Селезнев после матча с Динамо устроил жесткую перепалку с Караваевым – камеры все зафиксировали

Мы играем в футбол. Кто-то чем-то недоволен, кто-то высказывается. У кого-то есть личные претензии или проблемы. Я не имею никаких претензий и играю в футбол.

Я бы кривил душой, если бы был доволен всем тем, что происходило на поле сегодня. У меня были моменты забить, но не сложилось. Есть поле для работы. Реализация у нас хромает, 2:0 – счет скользкий. Если бы реализовали все, то он был бы более приемлемым. Но стоит отдать должное сопернику, игравшему в хороший футбол", – заявил хавбек в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, что в перерыве поединка Динамо – Минай скандальный форвард гостей Евгений Селезнев пытался спровоцировать на конфликт соперников. В частности, он предложил Караваеву "отойти на улицу", но ретировался после предложения последнего поговорить на месте.

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