"Я ще в Туреччині сказав Селезньову: "Жека, ти чого? Немає питань". Пару матчів подивився його зараз, це його переповнює емоційно. Рівень команди, все зрозуміло, важко. Таких команд, як Минай, замало в чемпіонаті, щоб умовно грати на рівних.

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Головне, що є мета. Нехай потихеньку йде до неї. Скільки здоров'я вистачить, стільки нехай і пихтить. Треба рухатися, поки здоров'я дозволяє. Я коли закінчував кар'єру, мені один гол залишався. І журналісти постійно запитували у мене: "Ну, коли?". Відповідав: "Заспокойтеся, прийде цей гол", – поділився Шацьких у інтерв'ю YouTube-каналу Миля.

Нагадаємо, Максим Шацьких поділяє з Сергієм Ребровим першу сходинку в переліку найкращих бомбардирів чемпіонатів України – 123 голи. У Євгена Селезньова 116 результативних пострілів.

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