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Шаблий шантажирует лидеров Карпат и хочет пригласить в клуб нового тренера, – СМИ

14:12 196 Читати українською
Шаблий шантажирует лидеров Карпат и хочет пригласить в клуб нового тренера, – СМИ
Вадим Шаблий и Андрей Ярмоленко / фото из соцсетей

Слухи о причастности агента Вадима Шаблия к трансферной политике Карпат набирают обороты.

Карпаты проводят активную трансферную политику – этим летом львовский клуб уже подписал около 10-ти новичков. Практически к каждому переходу имел отношение известный украинский агент Вадим Шаблий.

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Ранее он пообщался с президентом Карпат Петром Дыминским и сумел его убедить в необходимости сотрудничества. Сейчас комплектацией Карпат занимается исключительно Шаблий, хотя Александр Чижевский, Олег Бойчишин и Ростислав Ящишин (главный тренер, спортивный и генеральный директора соответственно) имели другую точку зрения по поводу трансферной политики "зелено-белых".

Шаблий комплектует Карпаты, – журналист

Шаблий хочет, чтобы с ним работали лидеры Карпат, которые до сих пор не имеют с ним соглашения. Несколько игроков "львов" уже получили от агента звонки с намеками – работаешь со мной или теряешь место в заявке, информирует Tribuna.

Как отмечает источник, Александр Чижевский не согласен с такой постановкой вопроса, поэтому агент пытается "протолкнуть" в клуб своего тренера – более лояльного.

Напомним, Чижевский возглавил Карпаты в конце сезона 2018/19 и сумел сохранить "зелено-белым" место в УПЛ.

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Трансферы Главное Трансферы чемпионата Украины Карпаты Карпаты Вадим Шаблий Александр Чижевский Александр Чижевский
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