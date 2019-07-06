Шаблий комплектует Карпаты, – журналист

Известный агент Вадим Шаблий начал комплектацию львовских Карпат.

"Львовский клуб резко поменял вектор – теперь вместо агента Смалийчука команду будет комплектовать агент Шаблий. Самый оптовый агент украинского футбола провел личную встречу с владельцем Карпат Дыминским и заручился его поддержкой по вопросам комплектации команды.

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На данный момент через Шаблия в Карпаты пришли все 5 новичков – украинцы Вакуленко, Дубинчак, Кудрик, хорват Прце и представитель Люксембурга Мартинс.

Это далеко не все – ожидается, что Карпаты подпишут еще несколько игроков, которые являются прямыми клиентами, или при посредничестве данного агента", – написал Крижановский в своем Telegram-канале.

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