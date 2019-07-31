Карпаты официально вышли из единого телепула – известен транслятор матчей львовян

Карпаты официально подтвердили, что в сезоне 2019/20 матчи "зелено-белых" будут транслировать телеканалы "2+2" и УНИАН.

Официальными трансляторами матчей Карпат в сезоне 2019/20 станут телеканалы "2+2" и УНИАН. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте львовского клуба.

"Наш клуб неоднократно выражал позицию относительно единого телевизионного пула и коммерческого предложения от каналов-трансляторов. Мы все выступали за единство, поэтому на собрании Лиги отдали свой голос "за" создание телепула, однако, на выходе получили сумму вдвое меньшую, чем было озвучено ранее.

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Причина очень проста – четыре клубы не вступили в пул, и канал-транслятор уменьшил свое предложение на 50%. Соответственно, те клубы, которые остались в пуле, вместо возможности пополнить свой бюджет получили объедки. Поскольку финансовой выгоды от контракта с УПЛ не наблюдалось, наш клуб был вынужден принять альтернативное предложение, при том более интересное с коммерческой точки зрения. Мы увидели, что руководство 2+2 максимально заинтересовано в сотрудничестве с Карпатами, готово к диалогу и компромиссу.

Мы обратились к УПЛ с письмом, где не только объяснили свою позицию, но и предложили выход из неудобного положения. В частности, мы предложили господину Гримму оставить телевизионные права клубам еще на один сезон, а этот год потратить на максимально глубокое погружение в нюансы украинского футбола и более конструктивное общение с клубами, что позволит выкристаллизовать такое предложение по телепулу, которое устроило бы все стороны, то есть все клубы.

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Мы считаем, что другой путь непременно ухудшит и без того шаткую ситуацию в нашем футболе, где кроме раздоров и взаимных обвинений, к сожалению, находится очень мало места для конструктивного общения и взаимопонимания. Надеюсь, что господин Гримм воспользуется этим советом и сможет сделать то, для чего он, собственно, и приглашен – помочь клубам зарабатывать деньги", – заявил исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин.

Напомним, ранее матчи Карпат должны были транслировать телеканалы "Футбол 1/2".

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