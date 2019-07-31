Шаблій шантажує лідерів Карпат та хоче запросити в клуб нового тренера, – ЗМІ

Чутки про причетність агента Вадима Шаблія до трансферної політики Карпат набирають обертів.

Карпати проводять активну трансферну політику – цього літа львівський клуб вже підписав близько 10-ти новачків. Практично до кожного переходу мав відношення відомий український агент Вадим Шаблій.

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Раніше він поспілкувався з президентом Карпат Петром Димінським та зумів його переконати у необхідності співпраці. Зараз комплектацією Карпат займається виключно Шаблій, хоча Олександр Чижевський, Олег Бойчишин та Ростислав Ящишин (головний тренер, спортивний та генеральний директори відповідно) мали іншу точку зору з приводу трансферної політики "зелено-білих".

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Шаблій хоче, щоб з ним працювали лідери Карпат, які досі не мають з ним угоди. Кілька гравців "левів" вже отримали від агента дзвінки з натяками – працюєш зі мною або втрачаєш місце у заявці, інформує Tribuna.

Як зазначає джерело, Олександр Чижевський не згоден з такою постановкою питання, тому агент намагається "пропхати" в клуб свого тренера – більш лояльного.

Нагадаємо, Чижевський очолив Карпати наприкінці сезону 2018/19 та зумів зберегти "зелено-білим" місце в УПЛ.

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