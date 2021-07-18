Агент украинского легионера Вест Хэма Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий рассказал о будущем своего клиента.

Андрей Ярмоленко и Вадим Шаблий / Фото из открытых источников

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не перейдет в турецкие клубы, сообщил Шаблий в комментарии "Брутальному футболу".

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По словам агента, никаких предложений по трансферу не поступало, а сам Ярмоленко сейчас на отдыхе после изнурительного чемпионата Европы.

Напомним, турецкие СМИ активно сватают хавбека лондонского Вест Хэма в Фенербахче и Галатасарай и даже называют конкретные суммы, которые предлагались Ярмоленко за переход.

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