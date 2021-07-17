"Молотки" вступили в переговоры с турецким Фенербахче, утверждает Football Insider.

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Стамбульцы получили зеленый свет от Вест Хэма и работают над личным соглашением с Ярмоленко. Наставник лондонцев Дэвид Мойес считает, что украинец не соответствует уровню команды, и хочет с помощью его продажи разгрузить зарплатную ведомость Юнайтед.

Текущее трансферное окно – еще и последняя возможность заработать на переходе вингера хоть что-то. У него остался всего год по контракту с "молотками", а Вест Хэм готов отпустить украинца всего за 2 млн фунтов. Если сумма отступных будет именно такой, то потери лондонцев станут довольно солидными. Трансфер Ярмоленко из Боруссии Д обошелся в 18 млн.

Этим летом "молотки" уже оформили похожий трансфер. Потери тогда были еще более грандиозными. Хавбек Фелипе Андерсон вернулся в Лацио за 3 млн евро, хотя в 2018-м Вест Хэм отдал за него 36 млн.

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