Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко имеет большие шансы начать свою карьеру в Турции.

Фенербахче и 31-летний украинец находятся на финальной стадии переговоров по трансферу из Вест Хэма, утверждает Haber365.

Ярмоленко согласился на переезд в Турцию

В приезде Ярмоленко лично заинтересован главный тренер стамбульцев Витор Перейра. "Молотки" же должны отпустить Андрея бесплатно, несмотря на соглашение с ним до следующего лета.

Зарплата лидера сборной Украины составит примерно 4 миллиона евро в год. Сам Ярмоленко хотел получать около 4,5 млн.

К слову, Андрей провел 24 матча в составе Вест Хэма в сезоне 2020/21, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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