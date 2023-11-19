Известный футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал слухи о том, что он блокирует игрокам путь в сборную Украины U-19 в случае отсутствия контракта с агентством ProStar.

"Не стоит говорить, что ProStar комплектует юношескую сборную. В основном составе сборной Украины U-19 против Косово играли всего три футболиста нашего агентства, еще трое были в запасе. Я не знаю, что там напридумывали. Разговоры о том, что без нашего агентства нельзя попасть в сборную – это дешевая клевета.

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Что касается Кревсуна, то я с ним не общаюсь. С Даниилом разговаривает Дима Есин, который с ним в дружеских отношениях. Никогда в жизни мы с Кревсуном не общались о юношеской сборной. Не знаю, откуда люди берут такую информацию, что в сборную могут попасть только клиенты Шаблия. Это просто клевета.

Если есть факты, то предоставьте их. А так, получается, что в нас бросили грязью, а мы должны отмываться. Это самое оскорбительное. Пусть скажут, кого вызвали по нашей просьбе, а кого нет. Невызов Кревсуна и Фирмана из Ювентуса на нас точно перекладывать не надо.

Я вообще не знаком с Кузнецовым, и мы ни разу в жизни не пересекались. То же самое касается сотрудников ProStar. Поэтому не стоит обвинять нас в коррупции. Нужно предоставить факты, а не просто грязью бросаться. Пусть скажут, кто от кого брал деньги, и кто кому звонил. Вот это интересно", – сказал Шаблий в комментарии Sport-Express.

Напомним, ранее журналист Владимир Зверов намекнул, что попасть в сборную Украины U-19 можно лишь после присоединения к агентству ProStar.

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