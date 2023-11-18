Отбор Евро-2024 U-19, группа 7, 2 тур

Украина U-19 – Косово U-19 – 0:4

Голы: Гашиджан, 22, 79, Бужупи, 64, Рама, 90+2

Стартовый состав Украины U-19: Фесюк – Огарков, Михавко, Мельниченко, Гусев – Михайлив, Ващенко – Кремчанин, Мануйлов, Тутеров – Пономаренко.

На первом этапе отбора сборная Украины U-19 играет мини-турнир на Мальте. В среду парни Олега Кузнецова обыграли хозяев, а сегодня разгромно проиграли косоварам. Тренер вообще не изменил стартовый состав по сравнению с предыдущим поединком.

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Украина не организовала ни одного гола, пропустив четыре. Косово открыло счет в середине первого тайма усилиями Гашиджана. После перерыва 17-летний хавбек продолжил феерить – ассистировал Бужупи, а затем оформил дубль. В компенсированное время Рама добил "сине-желтых".

Таким образом, украинцы лишились лидерства в группе, опустившись на второе место. Но шансы пройти дальше не потеряны. Во второй этап квалификации попадут по две лучшие команды каждой группы и некоторые третьи места. Во вторник, 21 ноября, Украина U-19 сыграет против Словакии.

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