Відомий футбольний агент Вадим Шаблій прокоментував чутки про те, що він блокує гравцям шлях у збірну України U-19 у разі відсутності контракту з агентством ProStar.

"Не варто говорити, що ProStar комплектує юнацьку збірну. В основному складі збірної України U-19 проти Косово грали всього три футболісти нашого агентства, ще троє були в запасі. Я не знаю, що там напридумували. Розмови про те, що без нашого агентства не можна потрапити до збірної – це дешевий наклеп.

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Щодо Кревсуна, то я з ним не спілкуюся. З Данилом розмовляє Діма Єсін, який з ним в дружніх стосунках. Ніколи в житті ми з Кревсуном не спілкувалися про юнацьку збірну. Не знаю, звідки люди беруть таку інформацію, що до збірної можуть потрапити тільки клієнти Шаблія. Це просто наклепи.

Якщо є факти, то надайте їх. А так, виходить, що в нас кинули брудом, а ми повинні відмиватися. Це найбільш образливе. Нехай скажуть, кого викликали на наше прохання, а кого ні. Невиклик Кревсуна і Фірмана з Ювентуса на нас точно перекладати не треба.

Я взагалі не знайомий із Кузнєцовим, і ми жодного разу у житті не перетиналися. Те ж саме стосується співробітників ProStar. Тому не варто звинувачувати нас у корупції. Потрібно надати факти, а не просто брудом кидатися. Нехай скажуть, хто від кого брав гроші, і хто кому дзвонив. Ось це цікаво", – сказав Шаблій у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, раніше журналіст Володимир Звєров натякнув, що потрапити у збірну України U-19 можна лише після приєднання до агентства ProStar.

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