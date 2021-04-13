Шабанов лаконично отреагировал на свою тяжелую травму – защитник Динамо подтвердил печальный диагноз
23:17 - Читати українською
Легия потеряла игрока основы на последние матчи чемпионата Польши сезона 2020/21..
Артем Шабанов опубликовал фото в Instagram с матча 24-го тура чемпионата Польши Лех – Легия (0:0). "Сезон завершен", – подписал фотографию украинский защитник.
Шабанов вылетел до конца сезона
Растяжение связок голеностопного сустава – такой диагноз озвучили Артему врачи, по прогнозам которых он пропустит 4-6 недель.
Напомним, Шабанов перебрался в Легию в феврале на правах аренды и успел хорошо себя зарекомендовать, сыграв 8 матчей за польский клуб. Контракт украинца принадлежит киевскому Динамо.
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