Артем Шабанов опубликовал фото в Instagram с матча 24-го тура чемпионата Польши Лех – Легия (0:0). "Сезон завершен", – подписал фотографию украинский защитник.

Шабанов вылетел до конца сезона

Растяжение связок голеностопного сустава – такой диагноз озвучили Артему врачи, по прогнозам которых он пропустит 4-6 недель.

Напомним, Шабанов перебрался в Легию в феврале на правах аренды и успел хорошо себя зарекомендовать, сыграв 8 матчей за польский клуб. Контракт украинца принадлежит киевскому Динамо.

Наші за кордоном: Маліновський знову з двома асистами і рекордом, Безус затьмарив Яремчука, дубль кандидата в збірну