"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Реброва та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Маліновський знову з двома асистами і рекордом, Безус затьмарив Яремчука, дубль кандидата в збірну

Продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. Минулий тиждень для наших земляків видався дуже результативним, хоча не обійшлося і без прикрих невдач. Звісно, головним ньюсмейкером став Руслан Маліновський. Однак маємо також низку причин порадіти за інших гравців збірної України та кандидатів у національну команду. Проте, давайте про все послідовно.

Маліновський двома шедеврами проти Фіорентини повернув Аталанту у зону ЛЧ – українець повторив досягнення Фігу

Англія

У Лізі чемпіонів Олександр Зінченко не зіграв. Манчестер Сіті переконливо, але не без труднощів, здолав дортмундську Борусію в першому чвертьфінальному матчі. Зате в АПЛ сталася знакова подія – проти Лідса Зінченко з перших хвилин вийшов грати у півзахисті. На жаль, як слід, відзначити цю подію не вдалося – "містяни" несподівано поступилися команді Марсело Б'єлси.

Андрій Ярмоленко досі перебуває у лазареті Вест Хема, який цілком серйозно бореться за топ-4. Щоправда, у Лізі чемпіонів за "молотків" наш вінгер ризикує не зіграти. Напередодні у пресі з'явилася інформація, що гравця хоче повернути київське Динамо і вже почало переговори з лондонцями.

Німеччина

Вперше двічі поспіль у основі Нюрнберга зіграв Ерік Шуранов. Форвард молодіжної збірної України відзначився голом вже на 5-й хвилині матчу з Вюрцбургером, але цього не вистачило для перемоги. Зауважимо, що господарі забили рятівний гол невдовзі після того, як українець покинув поле.

Іспанія

Андрій Лунін звично стежив за грою своїх партнерів із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана провели два топових матчі. Спочатку в Лізі чемпіонів капітулював Ліверпуль, а в суботу Реал вдруге за сезон виграв Ель Класіко у Барселони.

Роман Зозуля провів понад дві третини поєдинку проти Малаги, але не зміг нічим зарадити черговій поразці Альбасете, який програв чотири останні матчі і міцно засів на останньому місці Сегунди. Своєю чергою, Богдан Мілованов може похизуватися серією із семи матчів поспіль без замін. Щоправда, Спортінг останнім часом збавив оберти. Чергову поразку хіхонцям завдав Тенеріфе, а єдиний гол забив все ще форвард Динамо Фран Соль.

Італія

Схоже, Джан П'єро Гасперіні нарешті розібрався, як отримати максимум користі від гри Руслана Маліновського. Українець знову організував перемогу Аталанти, віддавши два асисти у другому матчі поспіль. Це перший подібний випадок в історії "Богині", відколи Opta збирає статистику. Окрім того, такі результати дозволили Маліновському очолити рейтинг найкращих гравців топ-5 ліг Європи за останній місяць. Віктор Коваленко традиційно провів усю гру проти Фіорентини у запасі.

Данія

Юрій Яковенко продовжує отримувати регулярну ігрову практику, але потрапив у тривалу серію без голів, яка вже налічує 9 поєдинків. Востаннє форвард забивав у офіційному матчі рівно чотири місяці тому. Есб'єрг поки на одне очко відстає від другого місця, яке дає право на підвищення у Суперлігу.

Білорусь

Чинний чемпіон після чотирьох турів продовжує іти без втрат. Солігорський Шахтар на чолі з Романом Григорчуком у цих зустрічах забив 10 м'ячів, а пропустив лише одного разу. Відрив від найближчих переслідувачів уже складає чотири пункти. Максим Каленчук допоміг Вітебську перервати безвиграшну серію, яка тривала з листопада минулого року. Півзахисник віддав результативну передачу на переможний гол. Відео дивіться тут.

На другому місці в таблиці чемпіонату Білорусі, до речі, йде команда ще одного українця. Динамо Брест завдяки Станіславу Біленькому уникло поразки від одноклубників з Мінська. Це другий гол нападника у нинішньому сезоні.

Греція

АЕК перервав серію з трьох поразок поспіль, обігравши другу команду чемпіонату. Мусимо констатувати, що "орли" здолали Аріс без допомоги українців. Дмитро Чигринський, Євген Шахов та Олег Данченко з різних причин не потрапили навіть до заявки своєї команди.

У нижній "вісімці" така ж доля спіткала Владислава Наумця, ПАС Яніна якого поступилася Ламії та відпустила лідера у відрив. Максим Максименко допоміг Ларісі відстояти мінімальну перемогу над Атромітосом та покинути останню сходинку турнірної таблиці.

Угорщина

Ференцварош не скористався шансом достроково оформити третій чемпіонський титул поспіль. Команда Сергія Реброва не впоралася з опором головного переслідувача – Академії Пушкаша. Ба більше, довелося рятуватися від поразки. Ігор Харатін віддав асист.

Зате Іван Петряк став найкращим бомбардиром Фехервара в нинішньому розіграші та піднявся на третє місце у чемпіонаті загалом. Український вінгер оформив дубль у ворота Уйпешта, який пропустив чотири "сухих" м'ячі.

Бельгія

Дербі українських лівих захисників завершилося перемогою Андерлехта та Богдана Михайліченка. Едуард Соболь також провів повний матч і став винуватцем одного із пропущених м'ячів Брюгге. Обидві команди практично гарантували собі плей-офф у чемпіонській групі.

Євген Макаренко відіграв один тайм у фантастичній перестрілці з Васланд-Бевереном, яку з рахунком 4:3 виграв Кортрейк. Мар'ян Швед у звітному турі зіграв лічені хвилини за Мехелен, а Олександр Філіппов так і не вийшов на поле, просидівши усю гру в запасі.

Гент декласував Шарлеруа, а початок приниженню поклали українські легіонери. Два Романи – Яремчук та Безус – організували два перших голи. Спочатку півзахисник не без допомоги фортуни відзначився ударом з-за меж штрафного, а згодом впевнено реалізував пенальті, з якими у "буйволів" останнім часом були проблеми. Форвард спочатку записав у свій актив асист, а потім організував атаку, в якій Безус і заробив 11-метровий.

Туреччина

На берегах Босфору минулого тижня провели два тури. Микола Морозюк зіграв півтора матчу, а його Різеспор набрав лише одне очко. Схожа ситуація і в Коньяспорі, але тут Артем Кравець відіграв трошки більше тайму. Ерзурум набрав все той же один заліковий пункт, а Богдан Бутко зіграв 82 хвилини лише в зустрічі проти Бешикташа.

Польща

З усього чисельного українського представництва у Екстраклясі продовжує грати регулярно лише Артем Шабанов. З Лехом могло вийти дербі наших захисників, але Василь Кравець просидів гру на лаві для запасних. Познанці зуміли вистояти проти лідера, розписавши з Легією "суху" нічию.

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Казахстан

Після переходу в Кайрат Вагнера Лава Адерінсола Есеола втратив статус лідера атак казахської команди. Форвард змушений задовольнятися крихтами часу, але навіть у таких умовах встигає забивати голи. Саме вихованець Динамо поставив ефектну крапку в приниженні Турана (5:1). Дебютний гол нападника у сезоні.

Саудівська Аравія

Виліт із національного Кубка не вибив Аль-Фатех із колії. В рамках чемпіонату Максим Коваль допоміг своїй команді здобути третю перемогу поспіль та наблизитися до верхньої частини турнірної таблиці.

Хорватія

Ненад Б'єліца продовжує довіряти Євгену Чеберку. Вперше у нинішньому сезоні (з урахуванням періоду в ЛАСКу) центрбек провів чотири матчі поспіль та ще й без замін. Щоправда, минулого тижня Осієк втратив очки зі Славеном і знову відстав від загребського Динамо. Дмитро Льопа за увесь 2021 рік сумарно зіграв лише 5 хвилин, із середини лютого не отримуючи ігрової практики взагалі.

Чехія

Пропускаючи матчі ЛЄ через відсутність у заявці на турнір, Тарас Качараба грає в чемпіонаті. Матч зі Спартою став для українця другим поспіль без замін. Славія здолала свого головного суперника і збільшила відрив на вершині таблиці до 17 очок.

Південна Корея

Борис Тащи продовжує відповідати за екзотичну складову нашого матеріалу. Форвард перебрався у Пхохан Стілерс на початку березня, а тепер може похизуватися результативною дією за корейський клуб. Українець відзначився асистом у переможному матчі проти Сеула, допомігши команді перервати безвиграшну серію з шести поєдинків.

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