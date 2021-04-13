Артем Шабанов опублікував фото в Instagram з матчу 24-го туру чемпіонату Польщі Лех – Легія (0:0). "Сезон завершено", – підписав світлину український захисник.

Шабанов вилетів до кінця сезону

Розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу – такий діагноз озвучили Артему лікарі, за прогнозами яких він пропустить 4-6 тижнів.

Нагадаємо, Шабанов перебрався до Легії у лютому на правах оренди і встиг добре себе зарекомендувати, зігравши 8 поєдинків за польський клуб. Контракт українця належить київському Динамо.

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