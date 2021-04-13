Шабанов лаконічно відреагував на свою важку травму – захисник Динамо підтвердив сумний діагноз
13 квітня 23:10 - Читать на русском
Легія втратила гравця основи останні матчі чемпіонату Польщі сезону 2020/21.
Артем Шабанов опублікував фото в Instagram з матчу 24-го туру чемпіонату Польщі Лех – Легія (0:0). "Сезон завершено", – підписав світлину український захисник.
Шабанов вилетів до кінця сезону
Розтягнення зв'язок гомілкостопового суглобу – такий діагноз озвучили Артему лікарі, за прогнозами яких він пропустить 4-6 тижнів.
Нагадаємо, Шабанов перебрався до Легії у лютому на правах оренди і встиг добре себе зарекомендувати, зігравши 8 поєдинків за польський клуб. Контракт українця належить київському Динамо.
Наші за кордоном: Маліновський знову з двома асистами і рекордом, Безус затьмарив Яремчука, дубль кандидата в збірну
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter