Украинский легионеру диагностировали растяжение связок голеностопного сустава, сообщает официальный сайт клуба. Ориентировочный срок восстановления – 4-6 недель.

Легия довольна Шабановым, несмотря на травму – поляки готовы забирать игроков, которые не получают шанса в Динамо

Травма практически лишает Шабанова шансов выйти на поле в текущем сезоне. Последний тур чемпионата Польши запланирован на 16 мая. Легия оторвалась от ближайшего преследователя на 8 очков и почти гарантировала себе чемпионство.

Напомним, Шабанов присоединился к польскому гранду в феврале и успел провести 8 матчей. Аренда из Динамо рассчитана до 30 июня, а об опции выкупа официальной информации не было.

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