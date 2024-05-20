"Мне будет его очень не хватать. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как менеджера.

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Я думаю, что мы невероятно уважаем друг друга. У меня есть ощущение, что он вернется. Я просто хочу сказать большое спасибо за его слова. Но он прекрасно знает, что за мной стоит много вещей, которые дает мне этот клуб", – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Юрген Клопп перед журналистами назвал испанского специалиста "лучшим в мире" и добавил, что любой другой тренер не выиграет чемпионат Англии четыре раза подряд.

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