"Я рад за свой персонал, рад за своих игроков. Я действительно счастлив. За то, как они прошли весь этот процесс за 10 месяцев, при сложных обстоятельствах, за то, как они подхватили наши идеи и пытаются повысить уровень, они заслуживают определенной похвалы.

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Персонал боролся каждый день, пытаясь убедить их предоставить им лучшие инструменты для работы. Вторая часть, последние 27, 28 игр, то, как мы выступали, мы должны гордиться этим. Всегда можно совершенствоваться. В следующем сезоне игроки будут намного лучше, потому что будут иметь за плечами год опыта, тяжелого опыта. Это преимущество того, что мы являемся твердыми и последовательными и не делаем слишком много изменений. Если в следующем сезоне мы сохраним 80-85% состава, это, безусловно, будет большим шагом вперед, потому что речь идет о преемственности в идеях и знаниях между ними. Это важно для клуба.

Будущее? Я не знаю, состоится ли оно, или нет. Я не имею никакого представления об этом. Все, что я могу сказать, это то, что в пятницу вечером Тодд (Бели) пригласил меня на ужин, и это был очень приятный ужин. Но я не знаю о слухах насчет рецензии. Мои сотрудники завтра улетают в отпуск. Я собираюсь остаться в Лондоне еще на несколько дней. Я всегда открыт. Мой телефон будет включен", – цитирует Почеттино Football.london.

Напомним, что Челси в итоге занял шестую строчку в турнирной таблице АПЛ с 63 баллами. "Синие" будут выступать в Лиге конференций.

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