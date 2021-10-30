В субботу в чемпионате Испании прошло несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Испания, Ла Лига, 12-й тур

Севилья – Осасуна – 2:0

Голы: Карлос, 40, Окампос, 60

Валенсия – Вильярреал – начало матча в 19:30

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Соседи по турнирной таблице – Севилья и Осасуна – в первом тайме устроили настоящий обстрел ворот друг друга. Более точными оказались нервионцы, которые незадолго до перерыва вышли вперед – Диего Карлос выпрыгнул выше других и замкнул навес с углового. Этого гола могло бы и не быть, если бы Дарко Брашанац за три минуты до этого пробил чуть-чуть прицельнее и попал бы не в стойку, а в сетку.

После отдыха гости добавили, однако ошибка в середине второй сорокапятиминутки стала для них роковой. Отыграться с 0:2 подопечным Ягоба Аррасате оказалось не под силу. Победа позволила Севилье набрать 24 очка и подняться на вторую строчку Ла Лиги, Осасуна с 19 пунктами стала седьмой.

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