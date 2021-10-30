У суботу у чемпіонаті Іспанії відбулось кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 12-й тур

Севілья – Осасуна – 2:0

Голи: Карлос, 40, Окампос, 60

Валенсія – Вільяреал – початок матчу о 19:30

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Сусіди по турнірній таблиці – Севілья та Осасуна – у першому таймі влаштували справжній обстріл воріт один одного. Влучнішими виявились нервіонці, які незадовго до перерви вийшли вперед – Дієго Карлос вистрибнув вище за інших і замкнув навіс з кутового. Цього гола могло б і не бути, якби Дарко Брашанац за три хвилини до цього пробив трошки прицільніше і влучив би не у стійку, а у сітку.

Після відпочинку гості додали, однак помилка в середині другої сорокап'ятихвилинки стала для них фатальною. Відігратись з 0:2 підопічним Ягоба Аррасате виявилось не піл силу. Перемога дозволила Севільї набрати 24 очки і піднятись на другу сходинку Ла Ліги, Осасуна з 19-ма пунктами стала сьомою.

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