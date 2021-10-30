Тренерский штаб каталонцев получил неприятные новости от Серхи Роберто. У него проблемы со здоровьем.

29-летний универсал на тренировке перед поединком 12-го тура Ла Лиги против Алавеса повредил правое бедро. Ожидалось, что повреждение не слишком серьезное.

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Но как сообщает журналист Хави Мигель, Серхи останется без футбола на три недели. У него рецидив прошлогодней травмы. Более подробная информация будет позже. Следовательно, воспитанник "блаугранас" пропустит поединок против Динамо в ЛЧ, а также встречи против Сельты и Эспаньола в чемпионате.

В текущем сезоне Роберто провел 12 матчей, в которых отличился двумя голами и ассистом.

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