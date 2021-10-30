Команда Андрея Лунина приехала в Эльче не с лучшими показателями: лишь 1 победа (над Барселоной) в последних четырех турах Примеры. Следовательно, ситуацию "сливочным" в турнирной таблице нужно было улучшать. Такая же задача стояла и перед их соперником – Эльче. "Бело-зеленые" только дважды торжествовали в текущей кампании.

Поединок на Эстадио Мануэль Мартинес стартовал в 15.00. Карло Анчелотти сделал пять замен в стартовом составе по сравнению с матчем против Осасуны. В частности, на острие впервые в сезоне вышел Мариано Диас, ведь Карим Бензем получил отдых.

Уже на первой минуте издали простреливался Винисиус Жуниор – на месте Касилья. Реал преимущественно атаковал флангами, активным пытался быть Родриго, но получил повреждение. У Анчелотти очередная головная боль перед поединком против Шахтера в Лиге чемпионов (3 ноября). Вместо бразильца на поле уже на 18-й минуте появился Марко Асенсио.

У Эльче сразу был первый острый момент. Бойе получил пас на правом фланге, ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил. Эффектный сейв Куртуа. Как забивать, форварду Эльче показал Винисиус. Каземиро из центрального круга отдал на Мариано, тот пяткой скинул на фланг бразильцу. Гол! Просто и красиво одновременно.

Через несколько минут Диас к ассисту мог добавить еще и мяч забитый, но, обыграв кипера и защитника, не попал в ворота с острого угла. До перерыва "бело-зеленые" могли сравнивать ситуацию на табло, но удару экс-форварда Карпат Лукаса Переса не хватило точности.

Во втором тайме представители "Королевского клуба" включили режим экономии, а Эльче пытался атаковать и при потере мяча активно прессинговать. Это привело на 63 минуте к удалению. Рауль Гути жестко сыграл в подкате против Крооса вблизи чужого (!) штрафного. Вторая желтая и Реал в большинстве. Анчелотти сразу же освежил фланги, выпустив Менди и Карвахаля вместо Марсело и Васкеса.

Мадридцы ожидаемо конвертировали свое численное преимущество в гол, почти снявший вопрос о победителе встречи. Модрич между линиями вырезал великолепный пас на Винисиуса, а тот легко опрокинул кипера. 2:0! Эльче производил замены, а одна из них стала эффективной: мадридцы катастрофически обрезались на своей части, за что их наказал Милья.

Финальный свисток зафиксировал победу Реала, которая позволила ему возглавить турнирную таблицу Ла Лиги с 24 очками, опередив Реал Сосьедад по дополнительным показателям. Эльче остался с 10 пунктами и до конца тура рискует опуститься в зону вылета.