Чемпионат Испании 2022/23, 10-й тур

Севилья – Валенсия – 1:1

Голы: Ламела, 86 – Кавани, 6

Удаление: Салас, 90+11 (Севилья)

Нереализованный пенальти: Гайя, 90+12 (Валенсия)

Хетафе – Атлетик – 1:1 (первый тайм)

Голы: Аленья, 27 – И. Уильямс, 2

Атлетико – Райо Вальекано – начало в 22:00

Севилья после возвращения Хорхе Сампаоли перестала проигрывать, расписав две ничьи и одолев Мальорку в предыдущем туре. Тем не менее, победить в родных стенах андалусийцам до сих пор не удавалось, да и вообще они держались в двух очках от зоны вылета. Именно поэтому в домашней игре против Валенсии надо было разбить соперника.

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Впрочем, уже на 6-й минуте Кавани охладил пыл нервионцев, открыв счёт в шикарном прыжке с мощным ударом головой. За три последних матча уругваец провёл три гола и отдал один ассист. В дальнейшем поединок проходил при достаточно равном футболе. Цифры на табло не менялись до завершающей части встречи.

Она оказалась горячей. На 86-й минуте Севилья отыгралась благодаря кроссу Саласа, который не смог перехватить Даконоам – Ламела принял мяч и пробил в дальний угол. Впрочем, на 6-й компенсированной минуте Салас превратился в антигероя, сфолив в собственной штрафной и получив удаление. Гайя взялся исполнять пенальти – и не забил! Буну парировал, спасая для Севильи ничью.

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