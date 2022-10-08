"Впервые я обратился к психологу после камбека Барсы 6:1 против ПСЖ. Это оказало большое влияние на меня, есть вещи, которые тебя перегружают. Вся наша работа развалилась за 5 минут. Это такой большой удар, который вы не можете контролировать.

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Хотя это только футбол, но он затрагивает другие части вашей личности. У меня появились симптомы беспокойства, холодный пот, кружилась голова. Я боялся заснуть... Потом я задумался: "Неужели у меня проблемы с головой?". Я пошел к врачу ПСЖ, которого люблю, и он мне сказал: "Происходящее с тобой, бывает со многими людьми в разных сферах". Я понял, что я не супергерой", – признался Кавани в интервью Relevo.

Историческая дуэль случилась в 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/17. ПСЖ дома разбил Барселону 4:0, но на Камп Ноу произошло волшебство со счетом 6:1 в пользу каталонцев.

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