Севілья врятувалась від поразки Валенсії – Кавані знову забив, Буну витягнув пенальті на останніх секундах
Валенсія та Севілья в рамках поєдинку 10-го туру Ла Ліги сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2022/23, 10-й тур
Севілья – Валенсія – 1:1
Голи: Ламела, 86 – Кавані, 6
Вилучення: Салас, 90+11 (Севілья)
Нереалізований пенальті: Гайя, 90+12 (Валенсія)
Хетафе – Атлетік – 1:1 (перший тайм)
Голи: Аленья, 27 – І. Вільямс, 2
Атлетіко – Райо Вальєкано – початок о 22:00
Севілья після повернення Хорхе Сампаолі перестала програвати, розписавши дві нічиї й здолавши Мальорку в попередньому турі. Тим не менш, перемогти у рідних стінах андалусійцям досі не вдавалося, та і загалом вони тримались у двох очках від зони вильоту. Саме тому в домашці проти Валенсії треба було розбити суперника.
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Втім, вже на 6-й хвилині Кавані охолодив запал нервіонців, відкривши рахунок у шикарному стрибку з потужним ударом головою. За три останніх матчі уругваєць провів три голи й віддав один асист. Надалі поєдинок проходив за досить рівного футболу. Цифри на табло не змінювались до завершальної частини зустрічі.
Вона виявилась пекельною. На 86-й хвилині Севілья відігралася завдяки кросу Саласа, який не зміг перехопити Даконоам – Ламела прийняв м'яч і пробив у дальній кут. Втім, на 6-й компенсованій хвилині Салас перетворився в антигероя, сфоливши у власному карному майданчику й отримавши вилучення. Гайя взявся виконувати пенальті – і не забив! Буну парирував, врятувавши для Севільї нічию.
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