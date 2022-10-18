Чемпіонат Іспанії 2022/23, 10-й тур

Севілья – Валенсія – 1:1

Голи: Ламела, 86 – Кавані, 6

Вилучення: Салас, 90+11 (Севілья)

Нереалізований пенальті: Гайя, 90+12 (Валенсія)

Хетафе – Атлетік – 1:1 (перший тайм)

Голи: Аленья, 27 – І. Вільямс, 2

Атлетіко – Райо Вальєкано – початок о 22:00

Севілья після повернення Хорхе Сампаолі перестала програвати, розписавши дві нічиї й здолавши Мальорку в попередньому турі. Тим не менш, перемогти у рідних стінах андалусійцям досі не вдавалося, та і загалом вони тримались у двох очках від зони вильоту. Саме тому в домашці проти Валенсії треба було розбити суперника.

"Холодний піт, паморочилося в голові. Я боявся заснути...": історичні 1:6 від Барселони довели Кавані до психолога

Втім, вже на 6-й хвилині Кавані охолодив запал нервіонців, відкривши рахунок у шикарному стрибку з потужним ударом головою. За три останніх матчі уругваєць провів три голи й віддав один асист. Надалі поєдинок проходив за досить рівного футболу. Цифри на табло не змінювались до завершальної частини зустрічі.

Вона виявилась пекельною. На 86-й хвилині Севілья відігралася завдяки кросу Саласа, який не зміг перехопити Даконоам – Ламела прийняв м'яч і пробив у дальній кут. Втім, на 6-й компенсованій хвилині Салас перетворився в антигероя, сфоливши у власному карному майданчику й отримавши вилучення. Гайя взявся виконувати пенальті – і не забив! Буну парирував, врятувавши для Севільї нічию.

"Золотий м'яч-2022": Бензема на вершині, Шевченко у ролі амбасадора України і три нагороди для Барселони