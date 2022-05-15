Чемпионат Испании 2021/22, 37-й тур

Атлетико – Севилья – 1:1

Голы: Хименес, 30 – Ен-Несири, 85

Бетис – Гранада – 2:0

Голы: Хуанми, 14, 88

Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2

Голы: Коклен, 42 – Исак, 58, Субименди, 73

Леванте – Алавес – 3:1

Голы: Дуарте, 53, Рохер, 75, Моралес, 90+5 – Хоселу, 36

Мальорка – Райо Вальекано – 2:1

Голы: Мурики, 13, Пратс, 90+2 – Сисс, 60

Сельта – Эльче – 1:0

Голы: Суарес, 9

Атлетик – Осасуна – 2:0

Голы:Беренгер, 33, Вільялибре, 79

Битва за Лигу чемпионов в Испании подходит к финишу. Реал, Барселона и Атлетико уже забронировали места в топ-4 Ла Лиги, а вот судьба четвертой путевки повисла в воздухе – на нее претендовали Севилья и Бетис. Фаворитами считались нервионцы, опережавшие "вердибланкос" на пять очков, однако разрыв перед последним туром мог сократиться до двух. Подопечным Хулена Лопетеги на выезде необходимо было встретиться с Атлетико, в то время как команда Мануэля Пеллегрини принимала Гранаду.

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В матче на Ванда Метрополитано Севилья больше работала с мячом, однако у чужих ворот андалусийцы в первом тайме практически не появлялись. Атлетико был настойчивее в своих атаках – и хотя ни одна из них не стала опасной, именно "матрасники" открыли счет. Гол на 30-й минуте провел Хименес, замкнувший подачу Карраско с углового. 1:0! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

Второй тайм долго оставался скучным – к его завершающей части можно вспомнить разве что удар Савича головой, после которого мяч прошел в сантиметрах от левой штанги. В Севилье мало что получалось в атаке, а мадридцы постепенно еще и начали "сушить" игру. В таких условиях все уже начали сомневаться в "рохибланкос", однако на 85-й минуте гости сравняли счет в результате подачи с корнера и замыкания от Эн-Несири! 1:1. Этот гол оказался последним во встрече.

Гранада в битве против Бетиса имела свой интерес. "Насриды" за два тура до завершения сезона держались всего в четырех очках от зоны вылета, так что необходимо было цепляться хотя бы за ничью – а лучше сразу за победу (тем более, что это было андалусийское дерби). Гости и цеплялись, серьезно преобладая в активности и количестве ударов, однако свои моменты в первом тайме они не реализовали. "Вердибланкос" же открыли счет вторым выстрелом по воротам – голом на 14-й минуте отличился Хуанми, плотно пробивший с линии штрафной. 1:0.

Сравнить счет до перерыва Гранаде не удалось, а после него "насриды" уже были не те. Команда провела всего три удара по воротам, а Бетис, уверенно контролируя игру, забил второй гол в конце поединка – дубль в активе Хуанми. 2:0! Именно с этим счетом матч и подошел к концу. В итоге, в битве за ЛЧ вырисовывается яркая картина: Бетис отстает от четвертого места на три очка по равенству с Севильей в личных встречах и по разнице мячей! Гранада продолжает борьбу за выживание.

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В борьбе за Лигу Европы настало время ключевых матчей – Реал Сосьедад принимал Вильярреал. Баски держались на шестой позиции, однако отрыв от "желтой субмарины" составлял всего два очка. Левантийцам предстояло побеждать не только ради любимого турнира Унаи Эмери, но и ради сохранения прописки в зоне Лиги конференций. Атлетик поджимал "подводников", держась в четырех зачетных баллах позади.

Гости стартовали очень агрессивно, нанеся 4 опасных выстрела с пределов штрафной за первые 15 минут, однако отчаянная игра Рульи и защитников удержала Вильярреал в игре. После этого хозяева выровняли ход встречи, организовав несколько острых атак, а на 43-й минуте "желтая субмарина" еще и счет открыла – это Коклен расстрелял ворота с центра штрафной после подачи Парехо с углового. 1:0!

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Вильярреала. Во втором же тайме Реал Сосьедад снова включил мощный старт, однако в этот раз его удалось подкрепить точным выстрелом Исака под дальнюю штангу – 1:1! "Желтая субмарина" после этого довольно неожиданно растерялась, практически перестав заострять у чужих ворот даже после ряда замен от Унаи Эмери, а гости наказали за это голом Субименди на 73-й минуте. 1:2!

"Чури-урдин" за свой результат держались очень крепко, почти ничего не позволив хозяевам. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу басков. Сосьедад закрыл Вильярреалу путь в Лигу Европы.

Атлетик же в параллельном матче победил Осасуну. В первом тайме по ударам "львы" вели со счетом 10:1, а первый гол был забит на 33-й минуте встречи усилиями Беренгера – футболиста, которого на 20-й минуте пришлось выпускать из-за травмы Рауля Гарсии. Впрочем, развить этот успех до перерыва баскам не удалось.

Во втором же тайме же сыграла еще одна замена Марселино – это Вильялибре прошил Эрреру, установив окончательный результат на табло. 2:0! Атлетик врывается в битву за Лигу конференций, приблизившись к Вильярреалу на минимальное расстояние.

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Тем временем Мальорка и Алавес вели битву за выживание в Ла Лиге. Балеарцы пытались воспользоваться помощью Мадрида – они шли на 18-й позиции, отставая от 17-го Кадиса на два зачетных балла, однако "желтая субмарина" встречалась с Реалом. Островитяне же принимали столичный Райо Вальекано, который необходимо было побеждать любой ценой.

Хозяева удачно начали поединок, сумев провести быстрый гол – его на 13-й минуте забил Мурики, замкнувший подачу с угловым ударом под перекладину. Впрочем, захватить контроль над матчем это не помогло. Команды работали на равных, размениваясь моментами посредственной остроты, причем мадридцы выглядели перспективнее.

До перерыва счет не изменился, однако в середине второго тайма Райо Вальекано сравнял счет усилиями Сисса - Пате после навеса из корнера во вратарскую направил мяч под дальнюю штангу. Такой результат был катастрофичен для островитян, но в основное время они его не изменили.

Все шло к фиаско, однако на 2-й компенсированной минуте Пратс спас Мальорку точным ударом с острого угла. 2:1! Кадис же свой матч проиграл, поэтому Мальорка благодаря лучшей статистике личных встреч покинула зону вылета и опустила "подводников" на 18 место.

Алавес в параллельном матче встречался с Леванте. "Лягушки" уже вылетели из Примеры, но при родных трибунах они точно желали хлопнуть дверью – и это было очень плохо для басков, ведь их отставание от 17-го места составляло 4 очка. В таких условиях даже ничья могла стать роковой.

Первый тайм гости почти провалили, нанеся всего 2 выстрела по воротам (это вдвое меньше, чем у Леванте), однако и этого хватило для гола – его на 36-й минуте провел Хоселу. Впрочем, в начале второго более активные "лягушки" заслуженно восстановили статус-кво усилиями Дуарте, которому удалось замкнуть подачу с углового ударом головой точно в дальнюю девятку.

Алавес растерялся, а окрыленный Леванте пошел вперед и поразил витория-гастейцев. На 75 минуте Рохер провел второй гол в ворота гостей, а перед финальным свистком Моралес забил и третий. 3:1! Алавес вылетает из Ла Лиги.

Эльче приехал в Виго, имея за плечами очень хорошую "подушку безопасности" в виде 6-очкового отрыва от зоны вылета и держась на 14-й позиции. Поверить в вылет команды из Аликанте при таких условиях было трудно, однако и расслабиться гости не имели права. Тем не менее уже на 9-й минуте гости пропустили гол в результате передачи Аспаса на левый край штрафного и выстрела Дениса Суареса в ближнюю девятку. 1:0!

Времени отыграться было достаточно – как и пропустить. Впрочем, болельщикам в Виго не удалось увидеть шоу. Гол Дениса Суареса остался единственным во встрече. Эльче создает серьезные проблемы на финише чемпионата.

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