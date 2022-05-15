В рамках 37-го туру Ла Ліги було проведено низку вирішальних матчів сезону. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 37-й тур

Атлетіко – Севілья – 1:1

Голи: Хіменес, 30 – Ен-Несірі, 85

Бетіс – Гранада – 2:0

Голи: Хуанмі, 14, 88

Вільяреал – Реал Сосьєдад – 1:2

Голи: Коклен, 42 – Ісак, 58, Субіменді, 73

Атлетік – Осасуна – 2:0

Голи: Беренгер, 33, Вільялібре, 79

Леванте – Алавес – 3:1

Голи: Дуарте, 53, Рохер, 75, Моралес, 90+5 – Хоселу, 36

Мальорка – Райо Вальєкано – 2:1

Голи: Мурікі, 13, Пратс, 90+2 – Сісс, 60

Сельта – Ельче – 1:0

Гол: Суарес, 9

Битва за Лігу чемпіонів у Іспанії підходить до фінішу. Реал, Барселона та Атлетіко вже забронювали собі місце в топ-4 Ла Ліги, а от доля четвертої путівки зависла у повітрі – на неї претендували Севілья й Бетіс. Фаворитами вважалися нервіонці, які випереджали "вердібланкос" на п'ять очок, однак розрив перед останнім туром міг скоротитись до двох. Підопічним Хулена Лопетегі на виїзді необхідно було зустрітись з Атлетіко, в той час як команда Мануеля Пеллегріні приймала Гранаду.

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У матчі на Ванда Метрополітано Севілья більше працювала з м'ячем, однак біля чужих воріт андалусійці в першому таймі практично не з'являлись. Атлетіко виглядав настирнішими в своїх атаках – і хоча жодна з них не стала небезпечною, саме "матрацники" відкрили рахунок. Гол на 30-й хвилині провів Хіменес, який замкнув подачу Карраско з кутового. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати.

Другий тайм довго залишався нудним – до його завершальної частини можна пригадати хіба що удар Савіча головою, після якого м'яч пройшов у сантиметрах від лівої стійки. У Севільї мало що виходило в атаці, а мадридці поступово ще й почали "сушити" гру. В таких умовах всі вже почали сумніватись у "рохібланкос", однак на 85-й хвилині гості зрівняли рахунок внаслідок подачі з корнера та замикання від Ен-Несірі! 1:1. Цей гол виявився останнім у зустрічі.

Гранада у битві проти Бетіса мала свій інтерес. "Насриди" за два тури до завершення сезону трималися всього у чотирьох очках від зони вильоту, тож необхідно було чіплятись хоча б за нічию – а краще одразу за перемогу (тим паче, що це було андалусійське дербі). Гості й чіплялись, серйозно переважаючи в активності та кількості ударів, однак свої моменти у першому таймі вони не реалізували. "Вердібланкос" же відкрили рахунок другим пострілом по воротах – голом на 14-й хвилині відзначився Хуанмі, який щільно пробив з лінії штрафного. 1:0.

Зрівняти рахунок до перерви Гранаді не вдалося, а після неї "насриди" вже були не ті. Команда провела всього три удари по воротах, а Бетіс, впевнено контролюючи гру, забив другий гол наприкінці поєдинку – дубль в активі Хуанмі. 2:0! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. У підсумку, в битві за ЛЧ вимальовується яскрава картина: Бетіс відстає від четвертого місця на три очки за рівності із Севільєю в особистих зустрічах і за мінімального відставання в різниці м'ячів! Гранада ж продовжує боротьбу за виживання.

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У боротьбі за Лігу Європи також настав час ключових матчів – Реал Сосьєдад приймав Вільяреал. Баски трималися на шостій позиції, однак відрив від "жовтої субмарини" становив всього два очки. Левантійцям треба було перемагати не тільки заради улюбленого турніру Унаї Емері, а і заради збереження прописки в зоні Ліги конферецій. Атлетік підтискав "підводників", тримаючись у чотирьох залікових балах позаду.

Гості стартувала дуже агресивно, завдавши 4 небезпечні постріли з меж штрафного за перші 15 хвилин, однак відчайдушна гра Рульї та захисників втримала Вільяреал у грі. Після цього господарі вирівняли хід зустрічі, організувавши кілька гострих атак, а на 43-й хвилині "жовта субмарина" ще й рахунок відкрила – це Коклен розстріляв ворота з центру штрафного після подачу Парехо з кутового. 1:0!

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги Вільяреала. В другому ж таймі Реал Сосьєдад знову увімкнув потужний старт, однак цього разу його вдалося підкріпити влучним пострілом Ісака під дальню стійку – 1:1! "Жовта субмарина" після цього досить несподівано розгубилася, практично переставши загострювати біля чужих воріт навіть після низки замін від Унаї Емері, а гості покарали за це голом Субіменді на 73-й хвилині. 1:2!

"Чурі-урдін" за свій результат вони трималися дуже міцно, майже нічого не дозволивши господарям. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу басків. Сосьєдад закрив Вільяреалу шлях у Лігу Європи.

Атлетік же у паралельному матчі переміг Осасуну. В першому таймі за ударами "леви" вели з рахунком 10:1, а перший гол було забито на 33-й хвилині зустрічі зусиллями Беренгера – футболіста, якого на 20-й хвилині довелося випускати через травму Рауля Гарсії. Втім, розвинути цей успіх до перерви баскам не вдалося.

В другому ж таймі ж зіграла ще одна заміна Марселіно – це Вільялібре прошив Ерреру, встановивши остаточний результат на табло. 2:0! Атлетік вривається у битву за Лігу конференцій, наблизившись до Вільяреала на мінімальну відстань.

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Тим часом, Мальорка та Алавес вели битву за виживання у Ла Лізі. Балеарці намагалися скористатись допомогою від Мадрида – вони йшли на 18-й позиції, відстаючи від 17-го Кадіса на два залікових бали, однак "жовта субмарина" зустрічалася з Реалом. Острів'яни ж приймали столичний Райо Вальєкано, який необхідно було перемагати за будь-яку ціну.

Господарі вдало розпочали поєдинок, зумівши провести швидкий гол – його на 13-й хвилині забив Мурікі, який замкнув подачу з кутового ударом під поперечину. Втім, захопити контроль над матчем це не допомогло. Команди працювали на рівних, розмінюючись моментами посередньої гостроти, причому мадридці виглядали перспективніше.

До перерви рахунок не змінився, однак в середині другого тайму Райо Вальєкано таки зрівняв рахунок зусиллями Сісса – Пате після навісу з корнера у воротарський майданчик спрямував м'яч під дальню стійку. Такий результат був катастрофічним для острів'ян, але в основний час вони його не змінили.

Все йшло до фіаско, однак на 2-й компенсованій хвилині Пратс таки врятував Мальорку точним ударом з гострого кута. 2:1! Кадіс же свій матч програв, тож Мальорка завдяки кращій статистиці особистих зустрічей покинула зону вильоту й опустила "підводників" на 18 місце

Алавес у паралельному матчі зустрічався з Леванте. "Жаби" вже вилетіли з Прімери, але за рідних трибун вони точно бажали грюкнути дверима – і це було дуже погано для басків, адже їхня відставання від 17-го місця становило 4 очки. В таких умовах навіть нічия могла стати фатальною.

Перший тайм гості майже провалили, завдавши всього 2 постріли по воротах (це вдвічі менше, ніж у Леванте), однак і цього вистачило для голу – його на 36-й хвилині провів Хоселу. Втім, на початку другого значно активніші "жаби" заслужено відновили статус-кво зусиллями Дуарте, якому вдалося замкнути подачу з кутового ударом головою точно в дальню дев'ятку.

Алавес розгубився, а окрилений Леванте пішов уперед і добив віторія-гастейців. На 75-й хвилині Рохер провів другий гол у ворота гостей, а перед фінальним свистком Моралес забив і третій. 3:1! Алавес вилітає з Ла Ліги.

Ельче приїхав у Віго, маючи за плечима дуже хорошу "подушку безпеки" у вигляді 6-очкового відриву від зони вильоту й тримаючись на 14-й позиції. Повірити у виліт команди з Аліканте за таких умов було важко, однак і розслбалятись гості не мали права. Тим не менш, вже на 9-й хвилині гості пропустили гол внаслідок передачі Аспаса на лівий край штрафного та пострілу Деніса Суареса в ближню дев'ятку. 1:0!

Часу відігратись було вдосталь – як і пропустити. Втім, вболівальникам у Віго не пощастило побачити шоу. Гол Деніса Суареса залишився єдиним у зустрічі. Ельче створює собі серйозні проблеми на фініші чемпіонату.

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