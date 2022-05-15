Украинский голкипер Андрей Лунин может снова попробовать свои силы в другом клубе, пока Куртуа феерит на Бернабеу.

Лунин еще не определился со своим будущим. У него контракт с Реалом до лета 2024-го, поэтому нужно принимать решения. Андрей рассматривает вариант с новой арендой, которая устроит и его, и Мадрид, сообщает Marca.

Лунин снова получит место в воротах Реала

Украинец перешел в Реал 4 года назад, и за это время провел всего 33 матча. Сначала были неудачные аренды в Леганесе и Вальядолиде, затем неплохой период в Овьедо. За Мадрид голкипер сыграл всего 4 поединка, находясь за спиной Куртуа.

Лунин страдает из-за фантастической формы Куртуа и Анчелотти, который почти не проводит ротацию. Впрочем, в Реале все восхищены трудовой этикой Андрея, добавляет источник. В Мадриде никогда не слышали от него негодования. Лунин приезжает на базу тренироваться даже в выходные и соблюдает строгую диету.

Флорентино Перес поддерживает Лунина во время войны в Украине и помогает. Андрея ценят на Бернабеу. На минувшей неделе украинец провел хороший матч с Атлетико, где пропустил только с пенальти. Сегодня он снова выйдет в основе на матч против Кадиса.

Лунин дебютировал за Реал в Примере, но не спас от фиаско – Атлетико впервые за 6 лет победил "бланкос" в Ла Лиге