Встреча между Эспаньолом и Валенсией особого турнирного значения не имела, ведь "летучие мыши" выше девятого места не поднимутся, а "попугаи" уже никуда не вылетят – впрочем, длительные безвыигрышные серии команд заставляли биться исключительно за победу. Каталонцы не знали их в течение пяти туров, а левантийцы не выигрывали в последних семи (плюс, было поражение в финале Кубка Короля). Кроме того, Эспаньол имел дополнительную мотивацию в виде последнего матча в сезоне при родных трибунах, а его тренер Луис Бланко дебютировал на уровне Примеры.

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Несмотря на столь большую важность встречи для хозяев, на поле доминировала Валенсия. "Попугаи" за весь матч провели всего 5 ударов по воротам, в то время как у "летучих мышей" собралось аж 18 – в таких условиях гол левантийцев на 37-й минуте выглядел абсолютно логичным. Его провёл Макси Гомес, мощно пробив из центра штрафной после прострела от Корейи. 0:1!

Перед свистком на перерыв гости ещё и на пенальти претендовали, однако арбитры проморгали явный толчок в штрафной Эспаньола. Вместо 11-метрового Валенсия получил гол в свои ворота на 45+2-й минуте – это Де Томас получил разрезную передачу и спокойно переиграл Доменека. 1:1!

Во втором тайме хозяева провели всего 2 удара, причем один из них в конце встречи мог завершиться голом Серхи Гомеса (Доменек парировал). Валенсия же бомбила Диего Лопеса до последней минуты, однако реально вспомнить можно только выстрел Корейи с правого края штрафной под ближнюю штангу на 80-й – голкипер выручил "попугаев". В конце концов финальный свисток зафиксировал ничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ