Севилья и Райо Вальекано в рамках матча 9-го тура Ла Лиги 2023/24 победителя не определили. Отчёт читайте на "Футбол 24".

Поединок на Рамон Санчес Писхуан между Севильей и Райо Вальекано имел очень большое значение для обеих команд. Андалусийцам была нужна победа, ведь они держались в двух очках от зоны вылета из Ла Лиги. Мадридцы же могли прервать серию из трех ничьих, вплотную приблизившись к топ-4.

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Мадридцы провели всего семь ударов по воротам, однако их показатель ожидаемых голов до конца основного времени оставался выше. Что наиболее важно, столичный коллектив в середине первого тайма забил дважды: на 21-й счет открыл капитан Валентин, а на 26-й Альваро Гарсия удвоил преимущество – 0:2.

Севилья вернулась в игру на 50-й минуте, когда Соу сократил отставание. Впрочем, дальнейшее давление очень долго не приносило голов. "Рохибланкос" нанесли 21 удар по воротам, прижав Райо Вальекано в конце встречи – тем не менее, отыграться удалось только на последних секундах. 22-й и последний удар на 7-й компенсированной минуте нанес Эн-Несири. 2:2!

Финальный свисток зафиксировал боевую ничью. Райо Вальекано остался на расстоянии трех очков от зоны ЛЧ, а Севилья продолжает зависать над зоной вылета.

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