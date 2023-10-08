Севілья та Райо Вальєкано в рамках матчу 9-го туру Ла Ліги 2023/24 переможця не визначили. Звіт читайте на "Футбол 24".

Поєдинок на Рамон Санчес Пісхуан між Севільєю та Райо Вальєкано мав дуже велике значення для обох команд. Андалусійцям була потрібна перемога, адже вони трималися у двох очках від зони вильоту із Ла Ліги. Мадридці ж могли перервати серію із трьох нічиїх, впритул наблизившись до топ-4.

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Мадридці провели всього сім ударів по воротах, однак їхній показник очікуваних голів до кінця основного часу залишався вищим. Що найбільш важливо, столичний колектив у середині першого тайму забив двічі: на 21-й рахунок відкрив капітан Валентін, а на 26-й Альваро Гарсія подвоїв перевагу – 0:2.

Севілья повернулася у гру на 50-й хвилині, коли Соу скоротив відставання. Втім, подальший тиск дуже довго не приносив голів. "Рохібланкос" завдали 21 удар по воротах, притиснувши Райо Вальєкано наприкінці зустрічі – тим не менш, відігратись вдалося лишень на останніх секундах. 22-й і останній удар на 7-й компенсованій хвилині завдав Ен-Несірі. 2:2!

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Райо Вальєкано залишився на відстані трьох очок від зони ЛЧ, а Севілья продовжує зависати над зоною вильоту.

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