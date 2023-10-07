Матч, как и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Осасуна, стартовал в 17:15 по Киеву После победы Жироны "сливочные" опустились на второе место Примеры, поэтому столичной команде нужно было брать три очка. Осасуна находилась в середине таблицы и могла где-то рассчитывать на усталость Реала, который посреди недели на выезде победил Наполи во втором туре Лиги чемпионов.

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Карло Анчелотти вынужден был решать проблему с центром обороны, возникшую в результате дисквалификации Начо и травм Алабы с Милитао. Итальянец сделал все предсказуемо – пару Рюдигеру составил Чуамени, которого опущстили из опорной зоны. Андрей Лунин остался в запасе – в воротах уже привычно вышел Кепа.

Лучший шанс на старте игры упустил Хоселу. Форвард Реала под острым углом вышел на ворота Осасуны, но очень неудачно отдал на Винисиуса – мяч улетел за пределы поля. Но уже на 9-й минуте мадридцы забили. Модрич отдал в штрафную на Карвахаля, Дани сбросил на Беллингема, который убрал защитника и пробил под перекладину. Джуд, сыгравший юбилейный 10-й матч за "сливочных", продолжает феерить. Седьмой гол новичка за Реал в Примере и 9-й – фантастика!

Осасуна могла сравнить перед свистком на перерыв. Кепа выбил на Карвахаля, под прессингом потерявшего мяч. Прострел с фланга, мяч после остроумного пропускания Лукаса Торро оказался у Будимира, зарядившего выше ворот. Супершанс упустили памплонцы.

На старте второго тайма мог забивать Хоселу, чуть не попавший в дальний угол. Но забил... конечно, что Беллингем. На 54-й минуте англичанин оформил дубль после стеночки с Вальверде. Оффсайда не было.

В общей сложности Беллингем оформил уже 13 результативных действий в футболке Реала в первых 10-ти матчах (10 голов, 3 ассиста). Полузащитник сборной Англии превзошел Криштиану Роналду, который за дебютные 10 поединков в Мадриде имел 11 результативных действий – 10 мячей и голевой пас.

И только после этого Кепа совершил первый сейв. Испанский кипер Реала перевел мяч на угловой после дальнего удара. Мадридцы урок усвоили и забили еще раз. Отличился Винисиус, который обыграл кипера после выхода один на один и закатил мяч в пустые ворота. Второй ассист в активе Феде Вальверде.

На 70-й минуте забил еще и Хоселу. Нападающий получил роскошный пас от Винисиуса и пробил в дальний угол. 4:0. Совершенно все вопросы были сняты. Осасуна не смогла воспользоваться проблемами в защите мадридцев, которые могли забивать еще больше, но свои моменты упустили. В частности, на 84-й минуте Серхио Эррера взял пенальти от Хоселу.

Реал без проблем одержал очередную победу, набрал 24 очка и вернул себе первое место. Жирона отстает на 2 балла, Барселона – на 4, но играет в запасе. Осасуна осталась 10-й.