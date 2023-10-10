"Красно-белые" недавно уволили Хосе Луиса Мендилибара, с которым выигрывали Лигу Европу в сезоне 2022/23.

Севилья официально уволила тренера, принесшего победу в Лиге Европы

Согласно информации Relevo, главным кандидатом на должность тренера Севильи является Диего Алонсо. Уругвайский специалист возглавлял национальную команду и ездил с ней на чемпионат мира в Катар. Добиться приемлемого результата его не удалось. Уругвай набрал лишь четыре балла и не вышел из группы. С декабря Алонсо находился без работы.

Напомним, что Севилья неудачно стартовала в чемпионате Испании. "Красно-белые" набрали восемь баллов в восьми турах и находится на 14 месте.

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