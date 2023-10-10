"Червоно-білі" нещодавно звільнили Хосе Луїса Менділібара, з яким вигравали Лігу Європи в сезоні 2022/23.

Севілья офіційно звільнила тренера, який приніс перемогу у Лізі Європи

Згідно з інформацією Relevo, головним кандидатом на посаду тренера Севільї є Дієго Алонсо. Уругвайський фахівець очолював національну команду і їздив з нею на чемпіонат світу в Катар. Втім, не зміг виконати поставлені цілі. Уругвай набрав лише чотири бали й не вийшов з групи. З грудня Алонсо перебував без роботи.

Нагадаємо, що Севілья невдало стартувала в чемпіонаті Іспанії. "Червоно-білі" набрали вісім балів у восьми турах та перебувають на 14 місці.

Жирона повернулась на перше місце у Ла Лізі – брутальний старт, вилучення і можливе пограбування Довбика