Севилья официально уволила тренера, принесшего победу в Лиге Европы
8 октября 23:01 - Читати українською
Севилья решила продолжать сезон с новым главным тренером.
Андалусийский клуб официально объявил об увольнении Хосе Луиса Мендилибара.
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Специалист возглавил Севилью в марте этого года. Команда смогла спастись от вылета и выиграла Лигу Европы. Впрочем, новый сезон начался тяжело. Севилья идет вблизи зоны вылета, а в ЛЧ набрала всего 2 очка за 2 тура.
Впереди 2 недели международной паузы, поэтому у андалусийцев есть время на поиски нового тренера. Следующий матч – 21 октября против Реала.
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