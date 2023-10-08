Андалусийский клуб официально объявил об увольнении Хосе Луиса Мендилибара.

Севилья на последних секундах спасла ничью с Райо Вальекано

Специалист возглавил Севилью в марте этого года. Команда смогла спастись от вылета и выиграла Лигу Европы. Впрочем, новый сезон начался тяжело. Севилья идет вблизи зоны вылета, а в ЛЧ набрала всего 2 очка за 2 тура.

Впереди 2 недели международной паузы, поэтому у андалусийцев есть время на поиски нового тренера. Следующий матч – 21 октября против Реала.

Золотые 70-е: Блохин в двух очень неожиданных ракурсах, Луческу такой молодой и еще 27 фото "старой школы"