Севилья – Интер: анонс на финал Лиги Европы – Конте против "испанского проклятия"

Севилья – Интер

Лига Европы, финал

21 августа, 22:00. Кельн, Рейн Энерги Штадион

Главный арбитр: Данни Маккели

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Сегодняшние соперники впервые сыграют между собой и сразу же разыграют трофей. Севилья исторически неплохо играет против итальянских команд – нервионцы провели с представителями Кальчо 13 поединков, одержав 6 побед при пяти поражениях. Причем, были обыграны такие гранды, как Ювентус Лацио и Рома. В то же время, Интер не может похвастаться такой же статистикой в ​​матчах против испанцев. "Нерадзурри" встречались с пиренейскими командами 49 раз, и смогли выиграть лишь 15 игр, потерпев 21 поражение. Интересно, что это не единственное "испанское проклятие", которое придется преодолеть команде Антонио Конте. Однако, об этом позже.

Севилья – Интер: где смотреть финал Лиги Европы

Прежде всего, наставнику Интера нужно преодолеть личный рок – команды Конте блестяще играют в чемпионатах, но провалююються в еврокубках. Именно это, в свое время, стоило специалисту работы в Ювентусе. Однако победить Севилью будет чрезвычайно сложно, ведь сейчас в Европе нет команды, которая столь же успешно выступала во втором по рангу клубном турнире континента.

Севилья не оглядывается на прошлые успехи

Хулен Лопетеги со скандалом покидал кресло главного тренера сборной Испании ради работы в Реале, но продержался на Сантьяго Бернабеу всего четыре месяца. Репутация специалиста претерпела двойной удар. Чтобы реанимировать ее нужен был очень хороший проект. Очевидно, что бэкграунд не позволял рассчитывать на предложения топ-клубов, но, к счастью, на его пути появилась Севилья. Под его руководством андалусийская команда уже завоевала путевку в Лигу Чемпионов следующего сезона, а в Лиге Европы добралась до финала.

Свой путь в ЛЕ-2019/20 Севилья начала на групповом этапе, где убедительно заняла первое место в своем квартете – 5 побед и минимальное поражение в последнем туре, когда все задачи уже были решены. Неожиданно проблемы возникли уже в 1/16 финала, где нервионци только благодаря правилу выездного гола прошли румынский Клуж. Затем была пандемия. Уже с 1/8 финала Севилья проводила исключительно по одному матчу в противостояниях. Сначала под натиском испанцев не выстояла Рома. Подопечные Паулу Фонсеки проиграли со счетом 0:2, но цифры на табло не демонстрируют всю обреченность "волков". Далее Севилья преодолела двойной английский барьер – Вулверхэмптон и Манчестер Юнайтед. Последние, кстати, были одними из фаворитов на победу в турнире.

В конце концов, в XXI веке Севилья пять раз выходила в финал Лиги Европы/Кубка УЕФА и выиграла их все. Лопетеги отмечает, что сейчас в его распоряжении абсолютно новая команда, для которой прошлый опыт ничего не значит. В любом случае, Интера придется переписать историю, чтобы завоевать трофей, ведь нервионци в финалах ЛЕ еще не проигрывали, деля первое место по количеству побед с мадридским Атлетико – по три!

Интер хочет наконец-то поднять трофей

Миланский клуб достиг значительного прогресса под руководством Антонио Конте. Специалист успешно развил начатое своим предшественником – Лучано Спаллетти. Последний вернул "нерадзурри" в Лигу чемпионов впервые с сезона-2011/12, а "граф" уже завоевал "серебро" чемпионата Италии на внутренней арене, что стало лучшим результатом со времен требла Жозе Моуринью. Правда, в Лиге чемпионов "змеи" не смогли пробиться хотя бы в плей-офф, а в последний раз выигрывали хоть что-то еще в 2011-м (Кубок Италии).

Отметим, что Интеру не очень повезло с жеребьевкой в ​​ЛЧ – Барселона и дортмундская Боруссия далеко непростые соперники, но уже в первом туре группового этапа миланцы лишь в компенсированное время спаслись от поражения против чешской Славии. Поединки с каталонским грандом завершились двумя досадными поражениями, хотя "нерадзури" объективно заслуживали большего. В конце концов, Конте, который так ненавидит вторые места, пришлось вместо плей-офф Лиги чемпионов удовлетвориться участием во втором по рангу еврокубке.

"Слова "страх" нет в моем словаре": Конте готов останавливать Севилью в финале Лиги Европы

Вполне вероятно, если бы сезон был полноценным, а матчи еврокубков проходили параллельно с играми национальных чемпионатов, то Интера на таких поздних стадиях ЛЕ мы бы не увидели. Дело в том, что команда вела напряженную борьбу в Серии А, а глубина состава пока не позволяет проводить ротацию без заметной потери в качестве. Однако сейчас Антонио Конте не должен думать над правильным распределением сил – к трофею остался лишь один шаг, который Интер настроен преодолеть. В полуфинале Лукаку и партнеры не оставили шансов Шахтеру (5:0) и не настроены оттадь кубок Севилье. Кроме того, Интер пошел против системы. Считается, что итальянские клубы не относятся серьезно к Лиге Европы/Кубку УЕФА. Последним представителем Кальчо в финале этого турнира была Парма в далеком 1999-м, которая тогда и одержала победу, как, впрочем, и сам Интер годом ранее.

Кадровая ситуация

Единственным головной болью Хулена Лопетеги является состояние Лукаса Окампоса. Один из лидеров Севильи получил рецидив старой травмы в игре против Манчестер Юнайтед – завершение того матча он провел на трибунах с пакетом льда на колене. В конце концов, из лагеря испанцев пришли новости, что 26-летний аргентинец уже вернулся к тренировкам в общей группе и сможет сыграть в финале. Да, вряд ли он сможет продемонстрировать свои умения на все 100%, но решимости ему не хватает. "Медикам Севильи придется отрезать мне ногу, чтобы я не сыграл в финале", – заявил Окампос. Что ж, такое настроение – именно то против таких команд, как Интер.

У Антонио Конте проблем немного больше. Травма Матиса Весино не станет большой потерей для Интера, а вот повреждение Алексиса Санчеса – вполне. Первая половина сезона чилийца в Серии А вышла тусклой, но после карантина нападающий стал настоящим лидером – 3 гола и 7 ассистов убедили выкупить его контракт в Манчестер Юнайтед. В игре против Байера Алексис повредил подколенное сухожилие и не имеет шансов восстановиться даже к финалу ЛЕ. Именно сейчас для Интера это серьезная потеря.

Ориентировочные составы на матч Севилья – Интер:

Интер: Ханданович – Годин, где Врэй, Бастони – Д'Амброзио, Барелла, Брозович, Гальярдини, Янг – Мартинес, Лукаку

Севилья: Буну – Навас, Диего Карлос, Кунде, Регилон – Банега, Фернандо, Хордан – Сусо, Эн-Несири, Окампос

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Букмекеры считают фаворитами итальянцев. Это неудивительно, ведь состав Интера гораздо солиднее, а Конте удалось настроить командные механизмы едва не идеально. Пять мячей в ворота Шахтера не должны вводить вас в заблуждение – "нерадзурри" это не про зрелище, а прежде всего, о результате. А именно это самое главное в финалах. Это очень хорошо знает сам Конте: "Я выиграл Лигу чемпионов, но три проиграл. В истории остается только первый. Историю пишут те, кто выигрывает". Умение Антонио зарядить своих игроков на один конкретный матч известно давно. Можно не сомневаться, что в форме Интера на газон Рейн Энерги Штадион выйдут 11 гладиаторов, которые отдадут все ради победы. А наличие пары Лукаку-Лаутаро (54 гола на двоих в нынешнем сезоне) способно навеять страх на любого соперника.

Севилья – Интер: прогноз на финал Лиги Европы

Хотя вряд ли Севилья будет бояться. Подопечные Лопетеги уже прошли боевое крещение в течение турнира и даже оставляли за бортом фаворита (привет Манчестер Юнайтед). Тем более, что играть против Интера будет удобно – миланцы не мешают оппонентам контролировать мяч. Другое дело, дадут ли они шанс создать хоть что-то у ворот Хандановича. В защите "нерадзурри" действуют безупречно, а их контратаки очень опасны. Главной задачей быстрой и вариативной Севильи будет расшатать оборону миланцев. Таких подарков, как второй гол против МЮ, в финале не будет, потому подопечным Лопетеги придется выжимать максимум со своих моментов и надеяться, что Ясин Буну снова поймает кураж. Есть все предпосылки рассчитывать на яркий поединок, победителем в котором может оказаться каждая из команд, хотя до матча преимущество таки на стороне Интера. Однако, не всегда фаворит на бумаге затем красовался на фото с кубком.

Стежки Клоппа та поклоніння Гвардіолі. Томас Тухель – скандаліст, який вивів ПСЖ у фінал ЛЧ, а Неймара – з тіні Мессі